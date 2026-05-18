الحوثي: المقاطعة الاقتصادية والسياسية مؤثرة ضد أعداء الأمة

قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إن المقاطعة الاقتصادية والسياسية تُعدّ “مؤثرة وضاغطة إلى حد كبير” على ما وصفهم بـ”أعداء الأمة”.

وأضاف الحوثي أن الغرب “يشطب حرية التعبير” عندما يتعلق الأمر بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره، مشيراً إلى ما وصفه بقمع الأصوات الداعمة لفلسطين في سياق الحرب.

وفي سياق آخر، قال إن “العدو الصهيوني” يسعى لتحقيق هدفه المتمثل بتدمير المسجد الأقصى وبناء ما يُسمّى “الهيكل المزعوم”، وفق تصريحاته.

كما أشار إلى استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد الشعب الفلسطيني، بحسب قوله.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.