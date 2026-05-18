ترامب: إيران تتوق لاتفاق سلام.. ومحادثات بوساطة باكستانية مستمرة

قال الرئيس الأميركي ظونالد ترامب لمجلة Fortune إن إيران “تتحرّق شوقاً” لتوقيع اتفاق ينهي الحرب، متهماً طهران بإرسال أوراق تفاوضية “لا صلة لها بما تم الاتفاق عليه” وبالتصعيد الكلامي خلال المفاوضات.

في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية أن الأولوية حالياً هي “إنهاء الحرب”، مشيرةً إلى استمرار تبادل التعليقات مع واشنطن، فيما كشفت مصادر عن استمرار المحادثات غير المباشرة بوساطة باكستانية.

كما أفاد مصدر لوكالة Reuters بأن إسلام آباد أرسلت إلى واشنطن ليل الأحد مقترحاً إيرانياً معدّلاً في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية.

