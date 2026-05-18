إيران تطلب هدنة طويلة وتجميداً نووياً مقابل تسهيلات اقتصادية

كشفت تسريبات خاصة عن بنود الورقة الإيرانية المعدّلة في المفاوضات الجارية، والتي تتضمّن طلب هدنة طويلة متعددة المراحل، وفتحاً تدريجياً وآمناً لـ”مضيق هرمز”، مقابل تجميد طويل للبرنامج النووي بدلاً من تفكيكه الكامل.

كما أبدت طهران استعدادها لنقل اليورانيوم المخصّب إلى روسيا بشروط محددة بدلاً من الولايات المتحدة، مطالبةً بتسهيلات اقتصادية بدل التعويضات، إلى جانب ضمانات دولية متعددة لأي اتفاق وفصل المسار البحري عن تعقيدات الملف النووي.

وتضمنت الورقة أيضاً رغبة إيران بإشراك باكستان وسلطنة عُمان في أي احتكاك محتمل في هرمز، مع التأكيد على صياغة سياسية تحفظ “ماء الوجه” الإيراني في أي اتفاق نهائي.

