سلطنة عمان: استهداف مبنى سكني في ولاية بخاء وإصابة وافدين اثنين

أفاد مصدر أمني في سلطنة عُمان بتعرض مبنى سكني تابع لموظفي إحدى الشركات في منطقة تيبات بولاية بخاء، لاستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين، إضافة إلى تضرر أربع مركبات وتحطم زجاج أحد المنازل المجاورة.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادثة، وتعمل على تقصّي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

