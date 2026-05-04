محادثات في إسرائيل لتبكير الانتخابات وسط رهان على تطورات إيران

تجري في إسرائيل اتصالات ومشاورات سياسية لتبكير موعد الانتخابات العامة، حيث طُرح احتمال تقديمها إلى الأول من سبتمبر/أيلول بدلًا من موعدها الأصلي في أكتوبر.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات قد يتأثر بشكل مباشر بتطورات الساحة الإيرانية، والتي تُعتبر عاملًا حاسمًا في حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتشير المعطيات السياسية إلى ضغوط من بعض الأحزاب لتبكير الانتخابات، مقابل رغبة أطراف أخرى في إبقائها في موعدها الرسمي، وسط توقعات بأن تكون المنافسة شديدة بين المعسكرين المؤيد والمعارض لنتنياهو.

الانتخابات الإسرائيلية باتت مرتبطة بشكل واضح بالتطورات الإقليمية، خصوصًا الملف الإيراني، الذي قد يحسم التوقيت والاتجاه السياسي خلال الفترة المقبلة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.