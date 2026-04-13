تعثر مفاوضات واشنطن وطهران يلقي بظلاله على استقرار لبنان

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تعثر المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع في لبنان، مشيراً إلى أن المفاوضات بطبيعتها تستغرق وقتاً طويلاً ولا يمكن الحكم عليها بالفشل الكامل من جلسة واحدة.

أوضح محمد صادق إسماعيل في مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك فرقاً جوهرياً بين مفاوضات الدولة اللبنانية مع إسرائيل وموقف حزب الله، مبيناً أن الدولة تسعى للحفاظ على سيادتها ووحدتها، بينما يتبع حزب الله أيديولوجياً وعسكرياً لإيران، مما يجعل قراره مرتبطاً بالكامل بنتائج الحوار الأمريكي الإيراني؛ فإذا توقفت طهران عن الحرب سيتوقف الحزب تلقائياً.

أزمة السلاح: نزع أم دمج؟

ولفت محمد صادق إسماعيل إلى إشكالية سلاح حزب الله، حيث تصر إسرائيل على “نزع السلاح” كشرط أساسي، في حين تطرح الدولة اللبنانية خيار “دمج السلاح” ضمن الجيش النظامي، وهو ما ترفضه إسرائيل قطعاً وتتحفظ عليه طهران، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني خاصة في ظل الرغبة في تحويل حزب الله إلى كتلة سياسية فقط.

إسرائيل المستفيد الأكبر من إطالة أمد الصراع

وشدد محمد صادق إسماعيل، على أن إسرائيل هي الطرف الأكثر استفادة من تعثر هذه المفاوضات، حيث يرغب بنيامين نتنياهو في إطالة أمد الحرب لخدمة أهدافه السياسية وتثبيت موقفه قبل الانتخابات المقبلة في أكتوبر أو نوفمبر، بينما تظل الدولة اللبنانية والشعب اللبناني هم الطرف الذي يتحمل كلفة هذا التصعيد المستمر وتدمير البنية التحتية.

اليوم السابع

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