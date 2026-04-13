ترامب: لست من أشد المعجبين بالبابا لاوون

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث مع صحافيين، إنه ليس من المعجبين بالبابا لاوون الرابع عشر، بعد توجيه زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم نداءً للسلام، وفق وكالة “فرانس برس”.

وصرح ترامب في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند: “لست من أشد المعجبين بالبابا لاوون. إنه شخص ليبرالي للغاية وهو رجل لا يؤمن بمكافحة الجريمة”، متهماً البابا بـ”التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي”.

والسبت ناشد البابا الأميركي البالغ 70 عاماً القادة لإنهاء الحروب، قائلاً: “كفى عبادة للذات والمال، كفى عرضاً للقوة، كفى حرباً”.

وكرر ترامب تصريحاته للصحافيين في منشور على موقع “تروث سوشيال” قائلاً: “لا أريد بابا يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً”.

ونفت واشنطن والفاتيكان مؤخراً تقارير تتحدث عن وجود خلاف بينهما.

ونفى مسؤول في الفاتيكان تقارير تفيد بأن مسؤولاً رفيع المستوى في البنتاغون أعطى مبعوث الكنيسة إلى الولايات المتحدة “محاضرة لاذعة” بسبب انتقادات البابا لاوون لإدارة ترامب.

وأورد موقع “ذا فري برس” أن البنتاغون استدعى الكاردينال كريستوف بيير في كانون الثاني، حيث تعرّض للتوبيخ من قبل مساعد وزير الدفاع الأميركي للسياسات البريدج كولبي، وهي رواية رفضها البنتاغون ووصفها بأنها “محورة”.

وقال المسؤول العسكري للكاردينال إن الولايات المتحدة “لديها القوة العسكرية لفعل ما تشاء (…) وأن من الأفضل للكنيسة أن تقف إلى جانبها”.

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