محمد جواد ظريف لأميركا: لا يمكن فرض الشروط على إيران.. لم يفت الأوان بعد للتعلم

علّق وزير الخارجية الإيرانية السابق محمد جواد ظريف، في تغريدة عبر منصة “إكس” على تصريحات نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بشأن فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب ظريف رداً على جيه دي فانس الذي قال “لقد اختاروا عدم قبول شروطنا”، في إشارة إلى الإيرانيين، قائلاً: “هذا صحيح. هل تريد معرفة سبب فشل المفاوضات؟ لن تنجح أي مفاوضات – على الأقل مع إيران – بناءً على شروطنا/شروطكم”.

وأضاف ظريف: “على الولايات المتحدة أن تتعلم: لا يمكنك فرض شروطك على إيران. لم يفت الأوان بعد للتعلم”.

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