بالفيديو: هجوم مسلّح على محكمة في زاهدان يُسفر عن 5 قتلى على الأقل وإصابة العشرات

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب أكثر من 13 آخرين في هجوم مسلّح استهدف مبنى المحكمة في مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران، بحسب ما أفادت به وكالة “فارس” الإخبارية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

Video: 3 Gunmen Killed in Deadly Zahedan Court Attack in Iran https://t.co/CNpTolWbz6 pic.twitter.com/Nzppq2A58X — Cedar News (@cedar_news) July 26, 2025

وبحسب المصادر الرسمية، فإن الهجوم الذي وصف بـ”الإرهابي” وقع صباح اليوم عندما فتح مسلّحون النار على مبنى السلطة القضائية، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا. وقد تبنّت جماعة “جيش العدل” المعارضة العملية، وسط أنباء عن وقوع انفجار إلى جانب إطلاق نار كثيف.

القوات الأمنية الإيرانية سارعت إلى الرد، وتمكّنت من قتل ثلاثة من المهاجمين، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية باقي المتورطين والجهات الداعمة.

وتشهد محافظة سيستان وبلوشستان، التي تُعد من أكثر المناطق اضطراباً في إيران، تصاعداً في وتيرة الهجمات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة، خاصة من قبل جماعات معارضة تتهم السلطات الإيرانية بممارسة التمييز ضد الأقليات العرقية والمذهبية.

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