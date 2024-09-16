 «AK-47» السلاح السوفياتي «الأسطوري» حاضر في محاولة اغتيال ترامب

العالم
By moon

رجل مسلح ببندقية من طراز “AK-47” الأشهر في العالم حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

السلاح الذي حاول المشتبه به استخدامه لاغتيال ترامب، هو السلاح الروسي الأكثر شهرة وانتشارا واستخداما في العالم، وتعتبره موسكو فخر الصناعة الحربية السوفياتية والروسية.

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وبحسب وسائل إعلام روسية فقد تم إنتاج أكثر من 100 مليون بندقية كلاشنكوف (AK-47) منذ بداية تصميمها ودخولها الخدمة في جيش الاتحاد السوفياتي عام 1947 وحتى اللحظة، وتستخدم البندقية في جيوش أكثر من 50 دولة، وأدرجت على قائمة أبرز ابتكارات القرن العشرين.

من صمم البندقية «AK-47»؟

تم ابتكار وتصميم بندقية كلاشنكوف على يد المهندس الشهير ميخائيل تيموفييفيتش كلاشنيكوف، والذي اشتهرت البندقية باسمه، أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية.

ففي عام 1945 قرر ميخائيل كلاشنيكوف أن يبتكر سلاحا آليا يطلق طلقات من عيار 7.62 مم. وفي عام 1947 عرض كلاشنيكوف سلاحه في مسابقة الأسلحة الخفيفة ليحتل المرتبة الأولى ويلقب بـ”السلاح الأفضل”.

ومنذ تلك اللحظة أصبحت كلمة “كلاشنكوف” ليس فقط اسما لمواطن سوفياتي، وإنما لسلاح أسطوري احتل العالم الحربي.

نماذج متعددة للبندقية «AK-47»

توجد نماذج متعددة لبندقية كلاشنكوف، حيث كان فريق التصميم دائما يعمل على تطوير أهم ثلاثة صفات، وهي: مدى الرمي، وسرعة الرمي، والوزن، وقوة الارتداد.

كانت سرعة الرمي لدى بندقية كلاشنكوف (AK- 47) الأولى لا تتجاوز 600 طلقة في الدقيقة، والمدى المجدي 800 متر. بينما بندقية كلاشنكوف (AK -12) الحديثة ترمي الطلقات بسرعة تصل إلى 1000 طلقة في الدقيقة على مدى 1000 متر.

البندقية «AK-47»

وانخفض وزن بندقية كلاشنكوف خلال تاريخ تطويرها من 4.3 كغ حتى 3.3 كغ، وهو الأمر الذي يجعل هذه البندقية من أخف الأسلحة في العالم والأكثر راحة في الاستخدام.

أما فيما يخص طول بندقية كلاشنكوف، فكان سلاح (AK- 47) يصل طوله في وضعية الطي إلى 64.5 سم، في حين ازداد طول (AK- 12) الحديثة في وضعية الطي إلى 72.5 سم.

تستطيع بندقية كلاشنكوف العمل في ظروف مناخية مختلفة، أي أثناء درجة الرطوبة العالية، أو في الصحراء الجافة أثناء الحرارة العالية، وتحت الماء، وحتى أثناء احتراق البندقية.

مواصفات «AK-47»

عيار الطلقة: 7.62 × 39 ملم

المدى: 750 – 1000 متر

الطول: 869 ملم

الوزن: 4.3 كيلوغرام

التغذية: مخزن سعة 30 طلقة

معدل الرماية: 650 – 1000 طلقة في الدقيقة

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