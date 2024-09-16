قرار عاجل من بايدن بعد محاولة اغتيال ترامب.. وهاريس تعلق

المتهم بمحاولة اغتيال ترامب

قرار عاجل أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها سلفه والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

بايدن قال في بيان له “وجهت فريقي لمواصلة ضمان حصول جهاز الخدمة السرية على كل الموارد والقدرات والتدابير الوقائية اللازمة لضمان استمرار سلامة الرئيس السابق”.

وأضاف: “أطلعني فريقي على ما تحقق فيه أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية اليوم بشأن محاولة اغتيال محتملة للرئيس السابق ترامب”.

وأشاد بايدن بعمل جهاز الخدمة السرية وشركائهم في إنفاذ القانون على يقظتهم وجهودهم للحفاظ على سلامة ترامب ومن حوله.

وقال “أنا مرتاح لأن الرئيس السابق لم يصب بأذى. وهناك تحقيق نشط في هذا الحادث حيث تجمع أجهزة إنفاذ القانون المزيد من التفاصيل حول ما حدث”.

وأضاف أنه “لا مكان للعنف السياسي أو أي عنف على الإطلاق في بلدنا”.

وكان البيت الأبيض قد قال في بيان إنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس على تفاصيل الحادث وإنهما شعرا “بارتياح بعد معرفة أن ترامب بخير. وسيجري اطلاعهما على التطورات بانتظام”.

هاريس من جانبها، علقت على الحادث في منشور عبر حسابها بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي، قائلة إنه “لا مكان للعنف في أمريكا”.

محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب مساء الأحد، سبقتها محاولة أخرى في شهر يوليو/تموز الماضي، عندما تعرض لإطلاق نار خلال تواجده في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، وأصيب في أذنه إصابة طفيفة.