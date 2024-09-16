ريان ويسلي روث: من هو منفذ المحاولة؟

ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن ريان ويسلي روث (58 عاما) هو المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب.

روث من مواليد ولاية كارولاينا الشمالية، ويعيش حاليا في هاواي، وقد تضمنت قائمة اعتقالاته حيازة مخدرات بسيطة، والقيادة بدون رخصة، وتفتيش منتهي الصلاحية، وتشغيل مركبة بدون تأمين.

ترامب مع جونسون وزوجته

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة “غرينسبورو نيوز آند ريكورد” في عام 2002 أن روث ألقي القبض عليه بعد أن تحصن في مكتب شركته لتسقيف الأسطح خلال مواجهة استمرت 3 ساعات أعقبت توقف حركة المرور حيث وضع يده على مسدس قبل أن يفر.

وانتقل روث إلى هاواي في عام 2017، ومنذ ذلك الحين، أطلق شركة إنشاءات تقوم ببناء مبان سكنية اقتصادية.

وتداولت مواقع إعلامية لقطات لروث تعود لمقابلة أجراها في العام 2022 مع “نيوزويك رومانيا”، حيث تحدث صراحة عن آرائه المؤيدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وجهوده لتجنيد مقاتلين أجانب للقتال إلى جانب كييف.