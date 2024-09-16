أول ظهور لترامب بعد محاولة الاغتيال الثانية.. صورة مع جونسون

العالم
By moon

بعد أن تعرض لمحاولة اغتيال هي الثانية خلال شهرين، ظهر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ليطمئن أنصاره.

ظهور ترامب لم يكن عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” كما اعتاد، بل كان عبر صورة نشرها رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أحد أبرز مؤيديه.

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    ونشر جونسون صورة له وزوجته مع ترامب عبر صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا ” سنغادر أنا وكيلي (زوجته)، مارالاغو، حيث أمضينا بضع ساعات مع الرئيس ترامب ونشكر الله على حمايته اليوم مرة أخرى”.

    وأضاف جونسون “لم يتعرض أي زعيم في التاريخ الأمريكي لمزيد من الهجمات وظل بهذه القوة والمرونة. إنه لا يمكن إيقافه”.

    ماذا حدث؟

    ومساء الأحد، اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا على بعد أمتار من مكان تواجد ترامب في ملعب للغولف بولاية فلوريدا، كان بحوزته بندقية من طراز “AK-47”.

    وبحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، فإن روث لديه سجل طويل من عمليات الاعتقال الممتدة لعدة عقود، وقد تعرض لإطلاق نار من قبل عملاء الخدمة السرية، بعد رؤية فوهة بندقيته من طراز AK-47 تشير إلى سياج من الأسلاك الشائكة أمام المكان الذي كان يتواجد فيه ترامب.

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