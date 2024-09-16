صورة المشتبه به فى حادث إطلاق النار على ترامب

نقلت “سي إن إن” عن قائد شرطة مقاطعة مارتن بفلوريدا قوله إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به الذي تبحث عنه شرطة مقاطعة بالم بيتش في حادث إطلاق النار بملعب الرئيس الأمريكي السابق للجولف.

وكان مدير شرطة بالم بيتش قد قال إن المشتبه به “كان مختبئا بين الشجيرات في الملعب، وكان ترامب على بعد 300 إلى 500 متر منه”.

Vidverto Playerوأضاف قائد الشرطة: “قمنا باعتقال مشتبه به في حادث إطلاق النار والتحقيق معه مستمر”.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية صورة قالت إنه للمشتبه في حادث إطلاق النار، بالإضافة إلى سيارته التي جرى توقيفها من قبل الشرطة.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” الأحد أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الغولف الخاص بترامب “يبدو أنه محاولة اغتيال” للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.