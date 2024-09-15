ليبيا.. مصرع امرأة وشاب وإصابة 15 جراء السيول في سبها

لقيت امرأة وشاب مصرعهما وأصيب 15 آخرون يوم السبت، جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت مدينة سبها في ليبيا.

وأكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري وفاة سيدة وجرى نقلها لإحدى العيادات بمدينة سبها.

وشهدت المدينة مساء السبت أمطارا غزيرة أدت لغرق عدة شوارع، فضلا عن ساحة مركز سبها الطبي، وانقطاع التيار الكهربائي، وفق ما ذكرت صحيفة “الوسط” المحلية.

وذكر مركز سبها الطبي أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة تسببت في انهيار عدة منازل، لافتا إلى أن عيادات المركز الطبي سجلت حالة وفاة لشاب تعرض لصعقة كهربائية بسبب ملامسته لأسلاك كهربائية مكشوفة نتيجة الأمطار الغزيرة.

هذا ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية في وقت سابق من يوم السبت، إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في مناطق الجنوب الغربي مع توقعات بسقوط أمطار رعدية.