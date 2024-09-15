“تايمز” تنشر تفاصيل عن فضيحة ستقود رئيس الوزراء البريطاني للمحاكمة.. ما علاقة زوجته؟

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر / AP

كشفت صحيفة “تايمز” أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يواجه تحقيقا بشأن مشتريات باهظة الثمن غير معلنة لملابس زوجته فيكتوريا من متبرع مالي.

وكتبت الصحيفة: “لقد انتهك رئيس الوزراء الخطط البرلمانية من خلال عدم إعلان حقيقة أن رجل أعمال مليونير ومتبرع لحزبه كان يشتري ملابس باهظة الثمن لزوجته”.

وأشارت “تايمز” إلى أن القضية هي أن عضو مجلس اللوردات البريطاني وحيد علي، غطى نفقات زوجة ستارمر بما في ذلك نفقات مستشار التسوق الشخصي والملابس قبل وبعد تولي ستارمر منصبه كرئيس للوزراء

ورفض مكتب رئيس الوزراء البريطاني إخبار الصحيفة بالقيمة الإجمالية للهدايا المقدمة لزوجة ستارمر، وكذلك الفترة التي تلقت فيها فيكتوريا ستارمر المشتريات. وقال المصدر للصحيفة إنه سيتم نشر هذه المعلومات لاحقا.

وبعد فور حزب العمال الساحق في انتخابات البرلمان البريطاني يوم 4 يوليو، تولى زعيمه كير ستارمر منصب رئيس الوزراء، ليشكل الحكومة البريطانية الجديدة.

ويعرف ستارمر بأنه شخص يمكنه التخلي عن وعوده الانتخابية وتغيير سياسته بشكل جذري، لا يحب روسيا، وكان أحد ممثلي الادعاء في قضية وفاة ضابط الاستخبارات السوفيتية السابق ألكسندر ليتفينينكو في المملكة المتحدة.

ويحاول زعيم حزب العمال ألا يتحدث كثيرا عن حياته الشخصية. وفي عام 2007 تزوج من فيكتوريا ألكسندر، التي كانت تعمل في ذلك الوقت كمحامية وتقوم بإعداد الوثائق التي يحتفظ بها السياسي المستقبلي. وهي تعمل الآن في نظام الرعاية الصحية. ويعيش الزوجان في منزل بقيمة 1.75 مليون جنيه إسترليني في لندن، ولديهما طفلان في سن المراهقة.

المصدر: RT