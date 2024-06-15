حدث ليلا.. ظاهرة حرارية جديدة تهدد العالم وإسرائيل تستعد للهجوم على لبنان

تشتعل الجبهة الشمالية على الحدود بين إسرائيل ولبنان، في وقت تتزايد فيه حدة التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وخلال الساعات الماضية، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع على لبنان، رغم التحذيرات الدولية من خطورة اتساع الصراع.

وأكدت القناة أن إسرائيل تعلم جيدًا إمكانية الحرب الحتمية مع حزب الله، وتحاول التوصل لاتفاق بشأن المنطقة الشمالية والحدود مع لبنان.

واشنطن تستعد لإزالة رصيف غزة البحري

وقالت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مسؤول أمريكي، قال إن واشنطن تستعد لإزالة رصيف غزة البحري لنقل المساعدات الإنسانية مؤقتًا بسبب ظروف البحر والطقس، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الرصيف سينقل من شاطئ غزة إلى أسدود بسبب توقعات بارتفاع أمواج البحر.

فيما اندلعت مواجهات في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ووقعت إصابات بالاختناق جراء المواجهات خلال اقتحام القوات قرية رمانة غربي جنين بالضفة.

واشنطن تفرض عقوبات على جماعة إسرائيلية

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن واشنطن فرضت عقوبات على جماعة إسرائيلية أمس الجمعة لمهاجمتها قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى المدنيين الذين يتضورون جوعًا في غزة، في أحدث خطوة تستهدف جهات تعتقد واشنطن أنها تهدد فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

مؤتمر سويسرا للسلام بين موسكو وكييف

وفي الحرب الروسية الأوكرانية، تستعد العديد من دول العالم للمشاركة في مؤتمر سويسرا التي أعلنته عنه كييف قبل أشهر، من أجل مباحثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، ويغيب عن الحضور الرئيس الأوكراني والصيني والروسي، فيما تستمر الحرب بين الجيش الروسي والأوكراني، وتحتضنه العاصمة السويسرية.

تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون

وأعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون تطورات إصابتها بالسرطان، وقالت إنها تتحسن تدريجيًا، وتعيش أيامًا أحيانًا صعبة وأخرى جيدة، فيما ستظهر للمرة الأولى منذ مرضها في احتفالية عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث اليوم السبت.

انتهاء ظاهرة «النينيو»

وأعلن مركز التنبؤ المناخي الأمريكي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، نهاية ظاهرة النينيو المناخية يوم الخميس بشكل رسمي، وذلك بعد أن انخفضت درجة حرارة المحيطات.

وتوقع مركز التبنو المناخي، أن تبدأ ظاهرة جديدة وهي «النينيا»، وذلك خلال الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل، والتي تتميز بانخفاض درجات حرارة سطح البحر، ومن المتوقع أن يؤدي إلى شتاء دافئ في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وبينما شتاء بارد في النصف الشمالي كما تهدد أمريكا بموجة من الأعاصير، بحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.