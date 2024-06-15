هـ.ـزة أرضية قبل قليل تضـ.ـرب في كندا‬⁩

هـ.ـزة أرضية قبل قليل تضـ.ـرب في كنداالعالم By live 06/15/2024 Join Cedar News Telegram هزة أرضية قبل قليل بقوة 4.5 ريختر وعمق ضحل تضرب شمال شرق إينوفيك، كندا – المصدر:المسح الجيولوجي الامريكي USGS بالفيديو: إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بحديقة ألعاب… 9 دول تحتفل بعيد الأضحى يوم الاثنين.. منها بلدان عربيان حدث ليلا.. ظاهرة حرارية جديدة تهدد العالم وإسرائيل تستعد… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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