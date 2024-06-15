هـ.ـزة أرضية قبل قليل تضـ.ـرب في كندا‬⁩

هزة أرضية قبل قليل بقوة 4.5 ريختر وعمق ضحل تضرب شمال شرق إينوفيك، ⁧‫كندا‬⁩ – المصدر:

‏المسح الجيولوجي الامريكي USGS

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