3 محاولات استهداف لترمب خلال عامين في بنسلفانيا وفلوريدا وواشنطن

شهدت الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين ثلاث حوادث أمنية مرتبطة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في ولايات مختلفة، تراوحت بين إطلاق نار ومحاولات اقتراب مشبوهة من مواقع حساسة.

في ولاية بنسلفانيا، وقع إطلاق نار خلال تجمع انتخابي كان يشارك فيه ترمب، ما استدعى تدخلًا أمنيًا عاجلًا وإخلاء الموقع وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وفي ولاية فلوريدا، أوقفت السلطات شخصًا مشتبهًا به بعد رصده في محيط أحد ملاعب الغولف التي يرتادها ترمب، وسط الاشتباه بمحاولة وصول غير مصرح بها إلى المنطقة.

أما في واشنطن، فقد تم إحباط محاولة اقتراب من منطقة محظورة قرب البيت الأبيض، حيث تدخل جهاز الخدمة السرية سريعًا وأوقف الشخص المشتبه به قبل وصوله إلى الموقع.

