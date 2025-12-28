3 قتلى و60 جريحًا في اشتباكات عنيفة بمدينة اللاذقية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب 60 آخرون بجروح متفاوتة، جراء اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة اللاذقية، اليوم الأحد، على خلفية اعتداء مجموعات وصفتها السلطات بأنها من فلول النظام السابق على قوات الأمن الداخلي ومدنيين، خلال احتجاجات جرت في المدينة.

وأفادت مديرية الصحة في اللاذقية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بأن المشافي استقبلت عشرات المصابين نتيجة استخدام السلاح الأبيض والحجارة وطلقات نارية، موضحة أن الاعتداءات طالت عناصر من قوى الأمن إلى جانب مواطنين.

كما أشارت المديرية إلى أن سيارتي إسعاف خرجتا عن الخدمة بعد تعرضهما للاعتداء والتكسير أثناء قيامهما بواجباتهما الإنسانية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الكوادر الطبية تواصل عملها دون توقف لتقديم الإسعافات اللازمة وتأمين حالات الطوارئ.

وأكدت الجهات المختصة استمرار المتابعة الأمنية لضبط الوضع وملاحقة المتورطين في أعمال العنف، حفاظًا على الأمن والاستقرار في المدينة

