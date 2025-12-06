‏10 قتلى على الأقل في إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا

ارتفع عدد ضحايا مجزرة سولسفيل المروّعة قرب أتراغيدفيل في بريتوريا إلى 11 قتيلاً، بينهم ثلاثة قُصَّر، وفق ما أكدته الشرطة. ووقع إطلاق النار داخل نُزل في سولسفيل حيث تعرّض 25 شخصًا لإطلاق نار في واحدة من أكثر الحوادث دموية في المنطقة هذا العام.

وأفادت السلطات بأن أحدث الضحايا فارق الحياة متأثرًا بجراحه أثناء تلقيه العلاج في مستشفى كالافونغ، حيث نُقل جميع المصابين فور وقوع الحادث.

وأعربت الشرطة عن قلق بالغ من تزايد موجة عمليات القتل الجماعي التي تبدو مرتبطة بالأماكن التي يُباع فيها الكحول، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني. وأوضحت أنها أطلقت جهودًا مكثفة لمراقبة هذه المواقع مع بداية موسم الأعياد، خصوصًا في مقاطعة غاوتينغ التي تشهد ارتفاعًا واضحًا في مثل هذه الجرائم.

ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الهجوم، داعيةً الجمهور إلى تقديم أي معلومات يمكن أن تساعد في تحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة

