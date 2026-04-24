١٠ ملايين دولار مقابل رأسه.. من هي الشخصية التي تلاحقها واشنطن؟

رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم ميليشيا في العراق مدعومة من إيران.

وأعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن سعيه لتوقيف زعيم “كتائب سيد الشهداء”، هاشم فنيان رحيم السراجي، مشيراً إلى أن الجماعة متورطة في قتل مدنيين عراقيين وتنفيذ هجمات استهدفت منشآت دبلوماسية أمريكية داخل العراق.

كما أوضح البيان أن “كتائب سيد الشهداء” نفذت هجمات ضد قواعد عسكرية وأفراد أمريكيين في كل من العراق وسوريا.

وتنتشر في العراق عدة ميليشيات شيعية مدعومة من إيران، وهي جزء من قوات “الحشد الشعبي”، التي أُنشئت بعد سقوط الموصل عام 2014، بهدف تنظيم الوحدات المتطوعة التي شاركت في قتال تنظيم “داعش”.

