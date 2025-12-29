ثلوج كثيفة ورياح قوية تشلّ ولايات أمريكية واسعة



وضعت السلطات الأمريكية أكثر من 40 مليون شخص تحت حالة التأهّب، مع اقتراب عاصفة شتوية قوية وسريعة الحركة من المتوقع أن تجتاح مناطق واسعة من البلاد، متسببةً في تساقط كثيف للثلوج قد يصل إلى نحو 60 سنتيمترًا في بعض المناطق.

وأفادت التوقعات الجوية بأن البلاد ستشهد ظروفًا مناخية شديدة الخطورة تمتد حتى يوم الاثنين، إذ تبدأ العاصفة ضرب ولايات الغرب الأوسط اعتبارًا من يوم الأحد، قبل أن تتجه بسرعة نحو الشمال الشرقي بحلول ساعات المساء.

تحذيرات من عواصف ثلجية وانعدام الرؤية

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية تحذيرات من عواصف ثلجية تمتد من داكوتا الشمالية مرورًا بجنوب مينيسوتا وصولًا إلى ولاية آيوا، مع توقع تساقط ما بين 3 و8 بوصات من الثلوج، ترافقها رياح قوية تصل سرعتها إلى 45 ميلًا في الساعة، ما قد يؤدي إلى انعدام شبه كامل في الرؤية على الطرقات.

اضطرابات واسعة في حركة السفر

ومن المتوقع أن تتسبب هذه العاصفة في شلل واسع بحركة السفر جوًا وبرًا، مع استمرار تأثيراتها حتى يوم الاثنين على الأقل، بالتزامن مع تحرك الجبهة الجوية شرقًا.

وفي مطار مينيابوليس–سانت بول الدولي، سُجّلت حتى ظهر الأحد 268 حالة تأخير و66 رحلة ملغاة، مع تفعيل تحذير جوي رسمي داخل المطار. أما مطار ديترويت الدولي، فقد شهد 150 حالة تأخير و25 إلغاءً حتى الآن، مع توقع ارتفاع الأرقام بحلول مساء الأحد.

الغرب الأوسط في قلب العاصفة

وتشير التقديرات إلى أن الولايات الوسطى ستشهد النصيب الأكبر من تساقط الثلوج، حيث قد تتلقى مدينة مينيابوليس ما بين 5 و8 بوصات، في حين بدأت الثلوج بالتساقط بالفعل في مدينة فارجو بولاية داكوتا الشمالية منذ ساعات الصباح الأولى.

تأثيرات متراكمة في الشمال الشرقي

ولا تزال مناطق واسعة من الشمال الشرقي تعاني من آثار عاصفة سابقة ضربت المنطقة بعد عيد الميلاد، وتسببت بتراكم نحو قدم من الثلوج في أجزاء من نيو إنجلاند. كما صدرت تحذيرات من أمطار متجمدة تمتد من بنسلفانيا وصولًا إلى فيرمونت وماين.

وفي غرب ولاية نيويورك، يُتوقع هطول أمطار تصل إلى 1.5 بوصة، مع تحذيرات من فيضانات محتملة في مدينتي بوفالو وجيمستاون.

مراقبة مستمرة للساحل الغربي

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه ولايات الساحل الغربي، ولا سيما كاليفورنيا، تحت مراقبة مشددة، عقب أمطار قياسية أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية خلال الأيام الماضية.

متى تنحسر العاصفة؟

وبحسب التوقعات، يُنتظر أن تبدأ العاصفة بالانحسار مساء الاثنين، إلا أن ظاهرة تساقط الثلوج الناتجة عن تأثير البحيرات الكبرى قد تستمر حتى يومي الثلاثاء والأربعاء في بعض المناطق الداخلية من الشمال الشرقي.

وتأتي هذه العاصفة بعد أيام قليلة فقط من عاصفة سابقة تسببت في إلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية، ما دفع حاكمتي نيوجيرسي ونيويورك إلى إعلان حالة الطوارئ في مناطق واسعة، خلال واحد من أكثر مواسم السفر ازدحامًا في الولايات المتحدة.



