وفاة سائح سعودي في إسطنبول بظروف يُشتبه بأنها «تسمم غذائي» والتحقيقات مستمرة

تحقق الأجهزة الأمنية بتركيا في ظروف وفاة سائح سعودي باشتباه «التسمم الغذائي». وكان المواطن محمد السويلم (82 عاماً) تعرض إلى حالة تسمم بعد تناوله وجبة داخل فندق إقامته في منطقة شيشلي بمدينة إسطنبول بعد أن وصلها في رحلة سياحية بصحبة زوجته التي أبلغت أن زوجها أصيب بحالة إعياء شديدة عقب تناوله الوجبة، رافقها تقيؤ، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وغادر في اليوم نفسه، إلا أن حالته الصحية تدهورت مجدداً في اليوم التالي، وعادت الأعراض بشكل أشد، ووصلت فرقة إسعاف إلى مقر إقامته في الفندق، غير أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وبدأت سلطات الأمن التركية التحقيق في الواقعة وأوقفت 3 من موظفي الفندق، وبدأت في فحص عينات من الطعام لتحديد أسباب الوفاة. وبحسب إفادة زوجة السويلم، فإنه تناول وجبة من اللحوم، فيما اختارت وجبة دجاج. وتنتظر الأجهزة الأمنية نتائج التقارير الطبية والمخبرية لتحديد أسباب وفاة السائح السعودي.

