وزير خارجية فرنسا: مضيق هرمز ليس ملكية خاصة وفرض رسوم على المرور مرفوض

أكد وزير الخارجية الفرنسي أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يخضع لسيطرة أي دولة بعينها، مشددًا على أنه “ليس ملكية خاصة” ولا يمكن لإيران أو أي جهة أخرى فرض رسوم على عبور السفن فيه.

وجاء هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما مع طرح مقترحات تتعلق بتنظيم الملاحة في المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وأضاف الوزير أن حرية الملاحة يجب أن تبقى مصونة وفق القوانين الدولية، محذرًا من أن أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد التوتر وتهديد أمن الإمدادات العالمية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.