واشنطن تبحث مع الكونغرس تفويضًا رسميًا للحرب على إيران

أفادت شبكة ABC News نقلًا عن مسؤول أمريكي أن الإدارة الأمريكية تجري حاليًا محادثات مع المشرّعين بشأن طلب تفويض رسمي من الكونغرس لشن الحرب على إيران.

وتأتي هذه التحركات في ظل جدل واسع داخل الولايات المتحدة حول شرعية العمليات العسكرية الجارية، خاصة أن الحرب بدأت دون موافقة صريحة من الكونغرس، ما دفع نوابًا إلى المطالبة بإعادة تفعيل صلاحياتهم الدستورية.

وبحسب تقارير، فإن البيت الأبيض يجري “محادثات نشطة” مع الكونغرس حول الخطوات المقبلة، في وقت يقترب فيه الموعد النهائي الذي يفرضه قانون صلاحيات الحرب للحصول على تفويض رسمي أو إنهاء العمليات.

