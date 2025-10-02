وادي النصارى يغلي… اغتيال شابين مسيحيين برصاص مسلحين ملثمين

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن وادي النصارى يشهد حالة من ‏الاحتقان والغليان الشعبي، عقب مقتل شابين من أتباع الديانة المسيحية ‏برصاص مسلحين ملثمين أمام مكتب المختار في قرية عناز بريف ‏ حمص الغربي.‏

وذكر شهود عيان للمرصد السوري أن أربعة مسلحين ملثمين على متن ‏دراجتين ناريتين، أطلقوا نحو 30 رصاصة بشكل مباشر على مجموعة ‏من الأشخاص كانوا جالسين قرب المكتب، ما أسفر عن مقتل الشابين ‏على الفور، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار عبر طريق الدباغة المؤدي ‏إلى قرية الحصن.‏

