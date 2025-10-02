العالم
وادي النصارى يغلي… اغتيال شابين مسيحيين برصاص مسلحين ملثمين
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن وادي النصارى يشهد حالة من الاحتقان والغليان الشعبي، عقب مقتل شابين من أتباع الديانة المسيحية برصاص مسلحين ملثمين أمام مكتب المختار في قرية عناز بريف حمص الغربي.
وذكر شهود عيان للمرصد السوري أن أربعة مسلحين ملثمين على متن دراجتين ناريتين، أطلقوا نحو 30 رصاصة بشكل مباشر على مجموعة من الأشخاص كانوا جالسين قرب المكتب، ما أسفر عن مقتل الشابين على الفور، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار عبر طريق الدباغة المؤدي إلى قرية الحصن.
