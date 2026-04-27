زلزال قوي في هوكايدو اليابانية وتحذيرات من انهيارات أرضية

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات جزيرة هوكايدو شمال اليابان، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، بعد تعديل تقديرها الأولي الذي بلغ 6.1 درجات. ووقع الزلزال على عمق 83 كيلومتراً، دون إصدار أي تحذير من أمواج مد بحري (تسونامي).

بدوره، أشار المسح الجيولوجي الأمريكي إلى أن الأضرار المتوقعة محدودة بسبب قلة السكان في المنطقة، إلا أن السلطات اليابانية حذّرت من خطر تساقط الصخور وحدوث انهيارات أرضية في المناطق التي شهدت اهتزازات قوية.

ويأتي هذا الزلزال بعد ساعات من هزة أخرى بلغت قوتها 5.0 درجات ضربت البحر جنوب الجزيرة، في إطار سلسلة نشاط زلزالي تشهده اليابان مؤخراً.

