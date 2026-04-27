هلع داخل مقهى في إسطنبول بعد تحطم زجاج.. والسبب صادم

شهد أحد المقاهي في منطقة سلطان غازي بمدينة إسطنبول حالة من الهلع بين الزبائن، بعد تحطم زجاج نافذة بشكل مفاجئ.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة فرار الموجودين من المكان ظنًا أن ما حدث ناتج عن زلزال، في بلد ما زالت ذاكرته مرتبطة بالهزات الأرضية الأخيرة.

لكن تبيّن لاحقًا أن سبب تحطم الزجاج لم يكن زلزالًا، بل موجات صوتية قوية صادرة عن موسيقى صاخبة من سيارة كانت تمر قرب المقهى.

وأعاد الحادث التذكير بحساسية السكان في تركيا تجاه أي اهتزازات أو أصوات مفاجئة، بسبب وقوع البلاد على حزام زلزالي نشط وتعرضها لكوارث مدمّرة في السنوات الأخيرة.

