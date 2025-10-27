هـ.ـزة أرضية بقوة 5.8 درجات في شمال مرسى مطروح

أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، مساء الإثنين 27 أكتوبر 2025، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، وقعت على بُعد نحو 867 كيلومترًا شمال مرسى مطروح.

وأوضح المعهد في بيان أن الهزة وقعت في تمام الساعة 10:48:29 مساءً بالتوقيت المحلي، على عمق 12.9 كيلومتر، وبلغ خط العرض 39.09 شمالًا وخط الطول 28.23 شرقًا.

وأكد المعهد أنه لم ترد أي بلاغات تفيد بشعور المواطنين بالهزة، كما لم تُسجَّل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات

