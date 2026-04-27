هزة أرضية ثانية خلال أيام تضرب دولة عربية

Published: dayين ago
هزة أرضية ثانية خلال أيام تضرب دولة عربية

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين تسجيل هزة أرضية في منطقة تقع شمال محافظة مرسي مطروح في مصر
وأوضح البيان الرسمي للشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل رصدت هزة أرضية بلغت قوتها 4.56 على مقياس ريختر، ووقع مركزها على بعد يقارب 400 كيلومتر شمال مرسى مطروح، بعمق وصل إلى 28.98 كيلومترًا داخل باطن الأرض، وهو ما يشير إلى هزة متوسطة العمق نسبيًا.

وأشار البيان إلى أن وقت تسجيل الهزة كان في تمام الساعة 09:45:04 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تم تسجيلها بدقة عالية من خلال أجهزة الرصد التابعة للمعهد، والتي تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي نشاط زلزالي داخل مصر والمناطق القريبة.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات تفيد بشعور المواطنين بالهزة الأرضية، كما لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشددًا على أن الوضع مستقر ولا توجد أي تداعيات خطيرة حتى الآن.

ويعتبر هذا الزلزال هو الثاني حيث قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر يوم الجمعة 24 نيسان إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له سجلت هزة أرضية بقوة 5.77 درجة على بعد 412 كيلومتراً شمالي مدينة مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط. (روسيا اليوم)

Published: dayين ago
