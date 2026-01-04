هبوط اضطراري لطائرة إير فرانس متجهة من بيروت إلى فرنسا



شهدت رحلة تابعة لشركة إير فرانس كانت متجهة من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى مطار شارل ديغول في باريس حادثًا طارئًا مساء اليوم، بعدما أعلنت حالة طوارئ أثناء عبورها الأجواء الألمانية، ما استدعى تحويل مسارها والهبوط اضطراريًا في مطار ميونيخ.

وبحسب موقع AIRLIVE المتخصص بأخبار الطيران، فإن الرحلة التي تحمل الرقم AF565، من طراز Airbus A330-200، أقلعت من بيروت عند الساعة 17:29 بالتوقيت المحلي، أي بعد نحو 30 دقيقة من موعدها المقرر.

وأشار الموقع إلى أنه أثناء تحليق الطائرة على ارتفاع 40 ألف قدم فوق جنوب ألمانيا، أطلق طاقم القيادة رمز الطوارئ الدولي Squawk 7700، الذي يُستخدم للإبلاغ عن حالة طارئة تستوجب أولوية فورية في حركة الملاحة الجوية.

وعقب إعلان الطوارئ، بدأت الطائرة هبوطًا سريعًا، حيث منحها مراقبو الحركة الجوية أولوية كاملة، وجرى توجيهها إلى مطار ميونيخ باعتباره أقرب مطار مناسب للهبوط.

ولم تكشف شركة إير فرانس حتى الآن عن طبيعة العطل أو سبب إعلان الطوارئ، سواء كان تقنيًا أو صحيًا أو أمنيًا، في حين يؤكد استخدام رمز Squawk 7700 أن الطاقم طلب أولوية قصوى كإجراء احترازي.

وكان من المقرر أن تصل الرحلة إلى باريس عند الساعة 19:50 بالتوقيت المحلي، قبل أن يتم تحويلها إلى ألمانيا. ووفق تحديث AIRLIVE، دخلت الطائرة في مسار الاقتراب من مطار ميونيخ عند الساعة 20:15، ثم هبطت بسلام على المدرج 26L عند الساعة 20:19.

ونصح المصدر الركاب وذويهم بمتابعة تطبيق شركة إير فرانس أو منصات تتبع الرحلات الرسمية، للاطلاع على أي مستجدات تتعلق بوضع الرحلة أو استكمالها.





