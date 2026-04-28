ناقِلات نفط إيرانية عالقة قبالة السواحل.. الحصار الأميركي يقيّد حركة التصدير

كشفت تقارير إعلامية، بينها ما نشرته Bloomberg، استنادًا إلى صور أقمار صناعية، عن وجود عدد من ناقلات النفط الإيرانية قبالة السواحل، في ظل استمرار القيود الأميركية على حركة التصدير.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تشديد واشنطن إجراءاتها البحرية، ما أدى إلى عرقلة مسارات الشحن النفطي ودفع طهران إلى إبقاء جزء من إنتاجها مخزّنًا على متن ناقلات في عرض البحر.

وبحسب المعطيات، فإن بعض السفن لا تزال تنتظر فرصة للمغادرة أو إعادة توجيه مسارها، في وقت يشهد فيه القطاع النفطي الإيراني ضغوطًا متزايدة نتيجة القيود المفروضة، وسط غياب أي مؤشرات قريبة على انفراج في الأزمة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.