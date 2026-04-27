ميلانيا ترامب تطالب بمحاسبة جيمي كيميل بعد مزاحه حول “ترمّلها”

طالبت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب قناة “ABC” باتخاذ إجراءات بحق مقدم البرامج جيمي كيميل، بعد سخرية أطلقها خلال برنامجه اعتُبرت مسيئة، وتضمنت إشارة إلى “ترمّلها” في سياق محاكاة ساخرة أثارت جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة.

وخلال فقرة كوميدية، قال كيميل ما فُهم على أنه تلميح لوفاة الرئيس دونالد ترامب، ما دفع البيت الأبيض وعائلة ترامب إلى انتقاد شديد لما اعتبروه تجاوزاً للحدود في السخرية السياسية.

وفي تعليق عبر منصة “تروث سوشيال”، اعتبرت ميلانيا أن تصريحات كيميل “ليست كوميديا بل خطاب يفاقم الانقسام السياسي في أميركا”، مطالبةً الشبكة المالكة للبرنامج باتخاذ موقف حازم تجاهه.

ويأتي هذا التوتر في ظل أجواء سياسية وإعلامية مشحونة في الولايات المتحدة، خاصة بعد حادث إطلاق نار وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، والذي أعاد الجدل حول الخطاب الإعلامي وحدود السخرية السياسية.

حتى الآن، لم تصدر قناة “ABC” أو شركة “ديزني” أي تعليق رسمي على الطلب الجديد من ميلانيا ترامب.

