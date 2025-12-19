موظفو اللوفر يلغون الإضراب وقرار بإعادة فتح المتحف “كالمعتاد”

أعاد متحف اللوفر اليوم فتح أبوابه “بشكل اعتيادي” بعد قرار إنهاء الإضراب الذي صوّت عليه الموظفون المضربون منذ الاثنين للمطالبة بتحسين ظروف العمل، على ما أفادت إدارة المتحف ونقابات وكالة “فرانس برس”.

وأشار الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) والكونفدرالية العامة للعمال (CGT) إلى أنّ “الموظفين الذين عقدوا اجتماعا عاما، قرروا عدم مواصلة الإضراب، لكنهم أبقوا على إنذارهم بالإضراب لعدم إحراز تقدم كافٍ في المفاوضات”.

أغلق متحف اللوفر أبوابه الاثنين بسبب الإضراب، ولم يعاود فتح أبوابه إلا جزئيا مُذاك.

