مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار داخل حانة بجنوب أفريقيا

قُتل تسعة أشخاص وأُصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين في حادثة إطلاق نار وقعت داخل حانة كوا نوكسولو (KwaNoxolo) في منطقة تامبو بمدينة بيكرسدال (Bekkersdal) في إقليم غاوتينغ بجنوب أفريقيا، بحسب ما أكدته الشرطة.

وقالت السلطات إن المصابين نُقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم، فيما فرضت قوات الأمن طوقًا حول مكان الحادث وبدأت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابساته.

ولم تُصدر الشرطة حتى الآن أي معلومات بشأن هوية المشتبه بهم أو الدوافع المحتملة وراء الهجوم، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية

