مصادر تؤكد سلامة المخزون النووي وتقول: إيران تعيد بناء قدراتها وإغراق إسرائيل بالصواريخ.. مسألة وقت

تزايدت التقديرات الإسرائيلية بأن المواجهة الجديدة مع إيران باتت مسألة وقت، في ظل مؤشرات على أن طهران نجحت في الحفاظ على جزء كبير من برنامجها النووي.

وتعمل إيران على تجديد ترسانتها الصاروخية بوتيرة متسارعة، رغم الضربات الأمريكية الأخيرة، بحسب مصادر.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن الضرر الذي لحق بإيران جراء الهجمات التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصل إلى مستوى “التدمير الكامل”، كما أعلن سابقًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن مخزون اليورانيوم الإيراني والكافي لإنتاج نحو 11 قنبلة نووية، نقل إلى موقع سري، فيما تعمل “مصانع الصواريخ على مدار الساعة”.

انتهى الشهر الماضي سريان اتفاق 2015 النووي مع إيران، ما أدى إلى عودة العقوبات بشكل كامل وتجميد أي مسار دبلوماسي جديد. وتشير التقديرات إلى أن إيران تواصل العمل في منشأة تخصيب جديدة تعرف باسم “جبل الفأس”، وترفض السماح للمفتشين الدوليين بدخولها.

وقال علي ويز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: “تعمل المصانع الإيرانية بلا توقف، والرد المقبل سيحمل طابعا مختلفا. إذ تخطط طهران لإطلاق نحو 2000 صاروخ في هجوم واحد، بدلا من 500 صاروخ على مدى 12 يوما كما حدث في يونيو”.

تقرير آخر نشرته شبكة CNN أشار إلى أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية، إذ تلقت منذ أواخر سبتمبر ما بين 10 و12 شحنة من الصين تحتوي على بيركلورات الصوديوم، وهي مادة أساسية في تصنيع وقود الصواريخ الصلب.

وتقدر الكمية المستلمة بحوالي 2000 طن من المواد الخام، تكفي لإنتاج مئات الصواريخ.

ورغم احتجاجات إسرائيل، تواصل بكين إرسال الشحنات بدعوى أنها غير مشمولة بالعقوبات الدولية. وتشير تقديرات استخباراتية إلى أن إيران استعادت بالفعل نصف ترسانتها السابقة البالغة 2700 صاروخ، وتعمل على توسيعها استعدادا لجولة قتال جديدة.

وفي حديث مع فاينانشيال تايمز، أكد رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن معظم اليورانيوم المخصب الإيراني نجا من الحرب، موضحا أن طهران تمتلك حاليا نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدا من درجة تصنيع السلاح النووي.

ومع استمرار الغموض حول مصير البرنامج النووي الإيراني، ترى مصادر إسرائيلية أن المنطقة تقف على حافة تصعيد جديد، قد تكون شرارته الأولى منشأة نووية مخفية أو صاروخا يطلق في لحظة غير متوقعة.

المصدر: يديعوت أحرنوت

تزايدت التقديرات الإسرائيلية بأن المواجهة الجديدة مع إيران باتت مسألة وقت، في ظل مؤشرات على أن طهران نجحت في الحفاظ على جزء كبير من برنامجها النووي.

وتعمل إيران على تجديد ترسانتها الصاروخية بوتيرة متسارعة، رغم الضربات الأمريكية الأخيرة، بحسب مصادر.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن الضرر الذي لحق بإيران جراء الهجمات التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصل إلى مستوى “التدمير الكامل”، كما أعلن سابقًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن مخزون اليورانيوم الإيراني والكافي لإنتاج نحو 11 قنبلة نووية، نقل إلى موقع سري، فيما تعمل “مصانع الصواريخ على مدار الساعة”.

انتهى الشهر الماضي سريان اتفاق 2015 النووي مع إيران، ما أدى إلى عودة العقوبات بشكل كامل وتجميد أي مسار دبلوماسي جديد. وتشير التقديرات إلى أن إيران تواصل العمل في منشأة تخصيب جديدة تعرف باسم “جبل الفأس”، وترفض السماح للمفتشين الدوليين بدخولها.

وقال علي ويز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: “تعمل المصانع الإيرانية بلا توقف، والرد المقبل سيحمل طابعا مختلفا. إذ تخطط طهران لإطلاق نحو 2000 صاروخ في هجوم واحد، بدلا من 500 صاروخ على مدى 12 يوما كما حدث في يونيو”.

تقرير آخر نشرته شبكة CNN أشار إلى أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية، إذ تلقت منذ أواخر سبتمبر ما بين 10 و12 شحنة من الصين تحتوي على بيركلورات الصوديوم، وهي مادة أساسية في تصنيع وقود الصواريخ الصلب.

وتقدر الكمية المستلمة بحوالي 2000 طن من المواد الخام، تكفي لإنتاج مئات الصواريخ.

ورغم احتجاجات إسرائيل، تواصل بكين إرسال الشحنات بدعوى أنها غير مشمولة بالعقوبات الدولية. وتشير تقديرات استخباراتية إلى أن إيران استعادت بالفعل نصف ترسانتها السابقة البالغة 2700 صاروخ، وتعمل على توسيعها استعدادا لجولة قتال جديدة.

وفي حديث مع فاينانشيال تايمز، أكد رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن معظم اليورانيوم المخصب الإيراني نجا من الحرب، موضحا أن طهران تمتلك حاليا نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدا من درجة تصنيع السلاح النووي.

ومع استمرار الغموض حول مصير البرنامج النووي الإيراني، ترى مصادر إسرائيلية أن المنطقة تقف على حافة تصعيد جديد، قد تكون شرارته الأولى منشأة نووية مخفية أو صاروخا يطلق في لحظة غير متوقعة.

المصدر: يديعوت أحرنوت

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.