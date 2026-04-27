مصادر باكستانية: لا اجتماع مباشر بين واشنطن وطهران والمفاوضات مستمرة عن بُعد

نقلت مصادر باكستانية لوكالة “رويترز” أن لا خطط حالياً لعقد أي اجتماع مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الطرفين يواصلان التفاوض عن بُعد، مع الحديث عن إمكانية التوصل لاحقاً إلى توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، في حال تحقق تقدم في مسار التقارب السياسي.

كما أشارت المعلومات إلى أن طهران تسعى خلال هذه المحادثات إلى الحصول على اعتراف أميركي بحقها في تخصيب اليورانيوم، وهو أحد أبرز الملفات الخلافية في العلاقات بين البلدين.

وتؤكد هذه التسريبات أن المفاوضات لا تزال في مرحلة حساسة، دون أي مؤشرات حتى الآن على عقد لقاء مباشر بين الطرفين في المستقبل القريب.

