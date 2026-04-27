مشروع سكة حديد يربط السعودية بتركيا عبر الأردن وسوريا

يُطرح مشروع إقليمي طموح لإنشاء سكة حديد تربط المملكة العربية السعودية بتركيا مرورًا بالأردن وسوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والنقل بين دول المنطقة.

ويُتوقع أن يساهم المشروع في تقليص زمن الشحن وخفض كلف النقل، إضافة إلى تنشيط حركة الترانزيت وربط الموانئ الخليجية بالأسواق الأوروبية عبر تركيا. كما قد يشكّل دفعة لإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية.

ورغم الفوائد المحتملة، يواجه المشروع تحديات سياسية وأمنية، إلى جانب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وتنسيق إقليمي واسع لضمان تنفيذه على أرض الواقع.

