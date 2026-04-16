مسؤول إيراني كبير: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران ساهمت في تقليص الخلافات في بعض القضايا

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ”رويترز”، إن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، إلى طهران الأربعاء، ساعدت في تقليص الخلافات مع الولايات المتحدة في بعض النقاط، ولكنه أشار إلى وجود خلافات أساسية بشأن القضايا النووية.

وأضاف أنه بعد الزيارة، هناك آمال كبيرة بتمديد وقف إطلاق النار، وعقد جولة ثانية من المحادثات.

وذكر المسؤول أنه لا توجد هناك خلافات جوهرية بشأن القضايا النووية، وإن مصير اليورانيوم المخصب، ومدة القيود النووية على إيران، لا تزال عالقة، وغير محسومة

