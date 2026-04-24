مراهنة على عملية عسكرية سرّية تفضح جندياً أمريكياً وتفتح تحقيقاً واسعاً.. ما علاقة مادورو؟

في تطور لافت، أوقفت السلطات الأمريكية جندياً في القوات الخاصة ووجهت إليه اتهامات جنائية، بعد الاشتباه في تحقيقه أرباحاً مالية كبيرة عبر المراهنة على عملية عسكرية سرية شارك في تنفيذها، استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ووفق لائحة اتهام كُشف عنها الخميس، قام الرقيب أول غانون كين فان دايك بفتح حساب أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على منصة التوقعات “Polymarket”، حيث راهن بنحو 32 ألف دولار على أن مادورو سيُعزل من منصبه قبل يناير (كانون الثاني)، في رهان اعتُبر عالي المخاطرة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن الادعاء أن الجندي كان ضمن المشاركين في التخطيط والتنفيذ لعملية “العزم المطلق”، ما أتاح له الوصول إلى معلومات سرية استخدمها في رهاناته.

وأشارت التحقيقات إلى أن فان دايك حقق أرباحاً تجاوزت 400 ألف دولار، ما أثار شبهات دفعت أجهزة إنفاذ القانون لفتح تحقيق واسع، رغم محاولته إخفاء نشاطه عبر التداول بشكل مجهول.

ويواجه الجندي، الذي يخدم في قاعدة “فورت براغ”، خمس تهم جنائية تشمل سرقة معلومات حكومية سرية وإساءة استخدامها، إضافة إلى الاحتيال والسرقة. ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في ولاية كارولاينا الشمالية، من دون تسجيل محامٍ للدفاع عنه حتى الآن.

وتُظهر التحقيقات أنه نفذ 13 رهاناً بين 27 ديسمبر 2025 و2 يناير 2026، وكان آخرها قبل ساعات من تنفيذ عملية الاعتقال ليلاً، كما قام بتحويل أرباحه إلى محفظة عملات رقمية خارجية قبل إيداعها في حساب وساطة إلكتروني، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.

وفي سياق متصل، وبعد نقل مادورو إلى نيويورك لمواجهة اتهامات فدرالية تتعلق بالاتجار بالمخدرات ودفعه ببراءته، امتدت تداعيات القضية إلى داخل الولايات المتحدة، حيث دخلت الجهات التنظيمية على خط التحقيق ورفعت دعوى مدنية لاستعادة الأموال وفرض غرامات.

وأكد المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك جاي كلايتون أن من يُؤتمن على أسرار الدولة “ملزم بحمايتها لا استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية”، مشيراً إلى خرق خطير لقواعد الثقة داخل المؤسسة العسكرية.

من جهتها، أوضحت منصة “Polymarket” أنها أحالت القضية إلى وزارة العدل فور رصد نشاط مشبوه مرتبط بمعلومات سرية، مؤكدة أن “التداول بناءً على معلومات داخلية غير مقبول” على منصتها.

وفتحت القضية جدلاً واسعاً حول أسواق التنبؤ التي باتت تجذب مليارات الدولارات أسبوعياً، وسط مخاوف من استغلالها في تداول معلومات حساسة. ودفع ذلك مشرعين في الكونغرس إلى بحث تشديد القوانين المنظمة لهذه الأسواق.

وفي تعليق على القضية، شبّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما حدث بقضية لاعب البيسبول الراحل بيت روز، محذراً من أن العالم بات “أقرب إلى كازينو مفتوح” بسبب انتشار المراهنات على الأحداث الجيوسياسية.

