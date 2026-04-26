محاولات لاغتيال رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف

أعلن نائب في البرلمان الإيراني أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، تعرّض لعدة محاولات اغتيال، واصفًا إياها بأنها “مباشرة ومقصودة”، من دون الكشف عن مكان أو توقيت هذه المحاولات.

ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل رسمية إضافية حول طبيعة هذه الهجمات أو الجهات التي تقف خلفها، في وقت تزامن فيه هذا التصريح مع تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في إيران، وسط تقارير سابقة عن استهداف شخصيات بارزة في البلاد.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.