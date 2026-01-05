محاكمة مادورو: إنكار التهم وتحديد جلسة جديدة

تحديث محاكمة مادورو: مثُل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا عدم إدانتهما بالتهم الموجهة إليهما.

وقال محامي زوجة مادورو إن موكلته تعرضت لإصابات خطيرة، فيما طالب مادورو وزوجته بالحصول على مساعدة قنصلية من السفارة الفنزويلية.

وقرر قاضٍ في نيويورك إلزام مادورو بالمثول مجددًا أمام المحكمة في 17 آذار/مارس لعقد جلسة استماع جديدة.

