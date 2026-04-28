ما هو رأي الأميركيين من إلغاء حق المواطنة بالولادة؟

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة Reuters بالتعاون مع Ipsos أن معظم الأميركيين يعارضون فكرة إنهاء مبدأ منح الجنسية تلقائيًا لكل من يولد على الأراضي الأميركية.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن نحو 64% من المشاركين لا يؤيدون إلغاء حق المواطنة بالولادة، مقابل 32% يؤيدون إنهاء هذا المبدأ.

وعلى المستوى الحزبي، أظهرت النتائج انقسامًا واضحًا، إذ يؤيد غالبية الجمهوريين فكرة الإلغاء، بينما يعارضها معظم الديمقراطيين، في حين يميل المستقلون بشكل أكبر إلى الإبقاء على هذا الحق.

ويستند حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة إلى التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، الذي يمنح الجنسية لكل من يولد داخل البلاد ويخضع لسلطتها القضائية.

وتأتي هذه النتائج في ظل نقاش سياسي وقانوني متجدد حول ملف الهجرة، بعد محاولات سياسية سابقة لإعادة تفسير هذا المبدأ أو تقييده، وهو ما ما يزال محل جدل داخل الأوساط القضائية والسياسية الأميركية.

