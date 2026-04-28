ماذا دار بين ترامب ونتنياهو في إتصال هاتفي؟

نقلت قناة 12 الإسرائيلية عن مصادرها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في اتصال هاتفي أن الوضع في لبنان هش، وأن حزب الله يسعى لتعطيل المحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل.

وبحسب القناة، قال نتنياهو إن عدم الرد على أنشطة الحزب قد يشجّعه على التصعيد ويهدد اتفاقات التهدئة، فيما أفادت بأن ترمب أبدى تفهّمًا للموقف الإسرائيلي، مع تأكيده على ضرورة أن يكون أي رد “محسوبًا ومحدودًا”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.