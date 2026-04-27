“لقد أغضبتني”.. مقتل ملكة جمال سابقة برصاص حماتها في المكسيك

لقيت الشابة المكسيكية كارولينا فلوريس غوميز، الحائزة سابقاً على لقب ملكة جمال، مصرعها داخل شقة فاخرة في العاصمة مكسيكو سيتي، بعد أن أطلقت عليها حماتها النار في حادثة صادمة هزّت الرأي العام.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الجانية وهي حماتها، أقدمت على إطلاق النار بدافع خلافات عائلية حادة، وسط تقارير تشير إلى توتر طويل بين الطرفين قبل وقوع الجريمة.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن الضحية أصيبت بعدة طلقات نارية، فيما أفادت تقارير أخرى أن عددها وصل إلى نحو 12 رصاصة، ما أدى إلى وفاتها على الفور داخل مكان الحادث.

وتحوّل التحقيق إلى قضية رأي عام في المكسيك، خاصة مع استمرار البحث عن المتهمة وسط حالة غضب واسعة ومطالبات بالعدالة.

