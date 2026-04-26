لابيد وبينيت: سنخوض الانتخابات بجبهة موحّدة لإطاحة نتنياهو

أفادت قناة سكاي نيوز بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت أعلنا عزمهما خوض الانتخابات المقبلة ضمن جبهة موحّدة، بهدف الإطاحة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعٍ لتوحيد قوى المعارضة وتعزيز فرصها في مواجهة نتنياهو، وسط مشهد سياسي يشهد انقسامات حادة وتنافساً متصاعداً قبيل الاستحقاق الانتخابي.

