كوريا الجنوبية: سنراجع موقفنا بشأن الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستعيد النظر في موقفها بشأن الانضمام إلى العملية التي تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن سفينة كورية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصًا بخير ولم يُصابوا بأذى.

