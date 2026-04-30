قمر “الزهور” يضيء سماء 1 أيار… وظاهرة نادرة بانتظارنا نهاية الشهر

في بداية شهر أيار 2026، يشهد العالم ظهور القمر الكامل المعروف باسم “قمر الزهور” (Flower Moon)، وهو الاسم التقليدي للقمر المكتمل في مايو، ويعود أصله إلى قبائل الألغونكوين التي ربطته بموسم تفتح الأزهار وازدهار الطبيعة.

سيبلغ القمر ذروة إضاءته يوم 1 أيار عند الساعة 1:23 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن أفضل فرصة لرؤيته ستكون بعد غروب الشمس عندما تصبح السماء أكثر ظلمة، ما يجعل المشهد أوضح وأكثر جمالًا.

كما يشير الفلكيون إلى مفاجأة إضافية في نهاية الشهر، حيث سيظهر قمر مكتمل ثانٍ يوم 31 أيار يُعرف باسم “القمر الأزرق المصغّر” (Blue Micromoon)، وهو ظاهرة نادرة تحدث عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض، فيبدو أصغر وأقل سطوعًا من المعتاد.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.