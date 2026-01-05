فين هيلرستين، القاضي اليهودي الأرثوذكسي البالغ 92 عامًا، يتولى قضية مادورو

القاضي ألفين هيلرستين تم تعيينه للإشراف على القضية المرتبطة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق معلومات قضائية.

ويُعد هيلرستين، البالغ من العمر 92 عامًا، من أقدم القضاة الفدراليين العاملين في الولايات المتحدة. القاضي، وهو من الطائفة اليهودية الأرثوذكسية، يخدم في المحكمة الفدرالية وقد ترأس خلال مسيرته عددًا من القضايا البارزة.

ولم تُعلن بعد تفاصيل حول جدول الجلسات أو الخطوات القضائية المقبلة، على أن تُصدر تحديثات لاحقًا مع تقدم الإجراءات

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.